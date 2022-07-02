Güzellik sırrı gül suyu

Usta sanatçı Neşet Ertaş'ın biyografisinin filminde yer alacak olan oyuncu Yüsra Geyik, güzellik sırrını açıkladı. MAG dergisi için objektif karşısına geçen oyuncu, "Her istediğimi yiyorum. Spor yapıyorum. Bu aralar boksa başladım" dedi. Geyik, güzellik sırrının gül suyu olduğunu söyledi. Oyuncu, "Cildi temiz tutmak çok önemli. Gül suyunu söyleyebilirim. Uzun süredir tonik olarak kullanıyorum ve çok iyi geldiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.