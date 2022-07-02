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02 Temmuz 2022 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2022 Cumartesi 11:30:00

Güzellik sırrı gül suyu

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Usta sanatçı Neşet Ertaş'ın biyografisinin filminde yer alacak olan oyuncu Yüsra Geyik, güzellik sırrını açıkladı.

Usta sanatçı Neşet Ertaş'ın biyografisinin filminde yer alacak olan oyuncu Yüsra Geyik, güzellik sırrını açıkladı. MAG dergisi için objektif karşısına geçen oyuncu, "Her istediğimi yiyorum. Spor yapıyorum. Bu aralar boksa başladım" dedi. Geyik, güzellik sırrının gül suyu olduğunu söyledi. Oyuncu, "Cildi temiz tutmak çok önemli. Gül suyunu söyleyebilirim. Uzun süredir tonik olarak kullanıyorum ve çok iyi geldiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Etiketler : neşet ertaş yüsra geyik gül suyu güzellik
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