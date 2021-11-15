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15 Kasım 2021 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:15 Kasım 2021 Pazartesi 15:00:00

Güzellik sırrı bal!

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Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ön plana çıkan Neslihan Atagül'ün cilt bakım sırrı ortaya çıktı.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ön plana çıkan Neslihan Atagül'ün cilt bakım sırrı ortaya çıktı. Yurtiçi ve yurtdışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Atagül, bol bol su içmeyi ihmal etmezken taze meyvelerle cildine peeling yaptığı öğrenildi. Dudaklarının sağlığı için de bal sürdüğü öne sürüldü. Son olarak oyuncunun her gün yüzüne buz kompresi uyguladığı da gelen bilgiler arasında...

Etiketler : Güzellik sırrı bal! Neslihan Atagül cilt bakım sırrı taze meyvelerle cildine peeling bal
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