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08 Eylül 2023 Cuma 07:29:00 - Güncelleme:08 Eylül 2023 Cuma 07:29:00

Güzellik sırrı aşk

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Son dönemde yıldızı parlayan şarkıcı Zeynep Bastık, önceki akşam 50. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nin kapanışını yaptı.

Son dönemde yıldızı parlayan şarkıcı Zeynep Bastık, önceki akşam 50. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nin kapanışını yaptı. Sevenleriyle bir araya gelen Bastık, fenomen olan eserlerini dinleyicileriyle hep bir ağızdan seslendirdi. Bastık, güzellik sırrının aşk olduğunu açıkladı. Sahnesinde "Çok güzelsin" diye seslenen bir hayranına Bastık, "Hepsi aşktan" cevabını verdi. Bir süredir gözlerden uzakta işletmeci Ali Can Ayyıldız ile mutlu bir ilişki yaşayan Zeynep Bastık enerjisiyle dikkat çekti. Bastık, konserini alkışlar eşliğinde sonlandırdı.


Etiketler : Güzellik sırrı aşk Zeynep Bastık 50. Uluslararası Silifke Müzik Folklor Festivali
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