Güzellik algısını kırdım

'Kusursuz Kiracı' adlı dizisi erkenden final yapan Dilan Çiçek Deniz, ekranlara küsmedi. Oyuncu, "Bazı işler okuyorum" diyerek kendisine projeler geldiğini ve henüz bunları değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi. Gününün büyük bölümünü sosyal medyada geçirdiğini ifade eden oyuncu, paylaşımlarına eskisi kadar dikkat etmediğini söyledi. Oyuncu, artık daha rahat olmak istediğini ve belirli bir güzellik algısını da kırmak istediğini belirtti.