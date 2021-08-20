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20 Ağustos 2021 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 15:00:00

Güzelliğinin sırrını paylaştı

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Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Şahin, annesiyle fotoğrafını Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Şahin'in 48 yaşındaki annesi, verdiği pozlarla genç kızlara taş çıkartırken, fotoğrafın altına "Evet genlerde var" notunu düştü.

Etiketler : Miss Turkey 2018 Şevval Şahin Instagram
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