Güzelliğinin sırrını paylaştı

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Şahin, annesiyle fotoğrafını Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Şahin'in 48 yaşındaki annesi, verdiği pozlarla genç kızlara taş çıkartırken, fotoğrafın altına "Evet genlerde var" notunu düştü.