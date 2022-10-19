Güzelliğini soda ve zeytinyağına borçlu

Manken Tuğba Özay, güzellik sırrını açıkladı. Neslim Güngen Güzellik Merkezi'nin açılışına katılan Özay, ''Hiçbir yerimde en ufak estetik yok. Tamamen Allah vergisi, genlerimle ilgili... Güzelliğimin sırrı zeytinyağı ve soda" dedi. Yakında kendi ürettiği zeytinlerden adını taşıyan bir zeytinyağı markasını piyasaya çıkaracağını da belirten Özay önümüzdeki günlerde sinema filmi, dizi ve çok farklı işlerle adından sıkça söz ettireceğini de söyledi.