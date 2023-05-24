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24 Mayıs 2023 Çarşamba 17:47:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 17:47:00

Güzeller buluşması

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Hande Erçel, Amerikalı oyuncu Eva Longoria ile bir araya geldi. E

76'ncı Cannes Film Festivali'ne katılan Hande Erçel, 'Umutsuz Ev Kadınları' dizisindeki Amerikalı oyuncu Eva Longoria ile bir araya geldi. Erçel, onur konuğu olarak gittiği Magnum'un partisinde kırmızı halıda Longoria'yla beraber kameraların karşısına geçti. 48 yaşındaki Longoria, Erçel'in fit fiziğini görünce şaşırdı ve 29 yaşındaki oyuncuya övgüler yağdırdı. Güzelliğiyle ilgiyi üzerine çeken Erçel'in Cannes maceralarıyla ilgili çok sayıda tweet atıldı.

Etiketler : hande erçel eva longoria cannes film festivali
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