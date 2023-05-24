Güzeller buluşması

76'ncı Cannes Film Festivali'ne katılan Hande Erçel, 'Umutsuz Ev Kadınları' dizisindeki Amerikalı oyuncu Eva Longoria ile bir araya geldi. Erçel, onur konuğu olarak gittiği Magnum'un partisinde kırmızı halıda Longoria'yla beraber kameraların karşısına geçti. 48 yaşındaki Longoria, Erçel'in fit fiziğini görünce şaşırdı ve 29 yaşındaki oyuncuya övgüler yağdırdı. Güzelliğiyle ilgiyi üzerine çeken Erçel'in Cannes maceralarıyla ilgili çok sayıda tweet atıldı.