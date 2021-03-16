Güzeller birlikte form tutacak

1998'de Türkiye güzeli seçilen Zeynep Tokuş, renkli dünyalardan elini ayağını çekti ve yoga eğitmenliğine başladı. Daha sakin bir hayat yaşayan Tokuş'un önceki gün sürpriz bir öğrencisi vardı. 1993 Türkiye Güzeli Emel Yıldırım, Tokuş'tan ders almaya başladı. İki eski Türkiye güzeli, iddialı hareketelere imza attı.

