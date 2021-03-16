  • BIST
    1570.42
  • Dolar
    7,5090
  • Euro
    8,9446
  • Altın
    417,6260
İstanbul
5 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ultrason dalgaları Kovid-19'a zarar verebilir
Türkiye'de vaka sayısı 17 bine dayandı
Başkan Erdoğan: Mısır halkı bizimle ters düşmez
Taşıtta 60 aya kadar taksit imkanı otomotiv piyasasını umutlandırdı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 535 bin 657'ye yükseldi
İki dev anlaştı! Türkiye'de üretilecek
"En büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır"
5 SGK hizmeti daha e-Devlet'ten alınabilecek
Türkiye ekonomisine övgü: Bunu daha önce de gördük
Yunan Ege'de ateşle oynuyor
Rusya: Türkiye ile her alanda yapıcı iş birliği inşa etmeye hazırız
Ermeni asıllı Kore gazisinin tek vasiyeti: Beni Türk bayrağına sarın!
Yunanistan'da Türk donanması korkusu: Güçleniyorlar
İsrailli üst düzey komutan: Bizi günde 2 bin füzeyle vurabilirler
MİT'ten derin operasyon! Ayrıntılar ortaya çıktı
Ev alacaklara büyük fırsat!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Araç satışlarında yeni dönem
Nokia G10 sızdırıldı!
Erkenci kirazlar çiçek açtı
Soğuk patilerden mama teşekkürü
Burası Alp Dağları değil Hakkari!
Zonguldak'ta kayboldu, Tekirdağ'da bulundu
27 değil 17 gibi!
'Bu imkanlara bekarken de sahiptim'
16 Mart 2021 Salı 21:10:00 - Güncelleme:16 Mart 2021 Salı 21:10:00

Güzeller birlikte form tutacak

ABONE OL

1998'de Türkiye güzeli seçilen Zeynep Tokuş, renkli dünyalardan elini ayağını çekti ve yoga eğitmenliğine başladı.

1998'de Türkiye güzeli seçilen Zeynep Tokuş, renkli dünyalardan elini ayağını çekti ve yoga eğitmenliğine başladı. Daha sakin bir hayat yaşayan Tokuş'un önceki gün sürpriz bir öğrencisi vardı. 1993 Türkiye Güzeli Emel Yıldırım, Tokuş'tan ders almaya başladı. İki eski Türkiye güzeli, iddialı hareketelere imza attı.

Etiketler : zeynep tokuş yoga emel yıldırım
KOVID'in şakası yok

KOVID'in şakası yok
Online tiyatroya devam

Online tiyatroya devam
İmparatora reyting ödülü

İmparatora reyting ödülü
Ömer Hayyam'ın sözleri albümde

Ömer Hayyam'ın sözleri albümde
3 milyon liralık poz

3 milyon liralık poz
Reytingler işin karşılığını verdi

Reytingler işin karşılığını verdi
Koronayı zor atlattı

Koronayı zor atlattı
Berrak ile arkadaşız

Berrak ile arkadaşız
Yeni şarkılar geliyor

Yeni şarkılar geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER