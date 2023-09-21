Güzel yürek İbrahim!

İbrahim Çelikkol'un seferber olup yardıma koştuğu deprem felaketinde, 8 günlük olan Asya bebek ve ailesini İstanbul'daki evinde 3 ay misafir ettiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Adana'ya giden Çelikkol, şimdi 8 aylık olan Asya bebeği evinde ziyaret etti. Bebeğin annesi sosyal medya hesabından şunları söyledi: ''Tam 6.5 ay sonra Asya'yla bir aradalar. Bu güzel yürekli adam depremde bize evini açtı. Asya 8 günlüktü bizi İstanbul'da evinde ağırladı. Bu yüzden benim kızımın biricik amcası."





