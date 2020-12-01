01 Aralık 2020 Salı 15:31:00 - Güncelleme:02 Aralık 2020 Çarşamba 07:00:00
Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'dan otizmli çocuklar için anlamlı çağrı
Bugün 22 yaşına girecek olan Afra Saraçoğlu da diğer meslektaşları gibi doğum gününde hediye yerine bağış istedi.
Oyuncu Afra Saraçoğlu, ‘Bana verebileceğiniz en anlamlı hediye otizmli çocuklara eğitim desteği olacak. Otizmli çocuklar için eğitim haktan öte tek çare. Bağış yaparsanız beni çok mutlu edersiniz’’ notunu düştü.
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