Güzel harcanmışım

Bir süre ara verdiği ekranlara 'Bir Peri Masalı' adlı diziyle dönen Hazal Filiz Küçükköse makyajsız haliyle objektiflere yansımasına sitem etti. Oyuncu geçtiğimiz günlerde Etiler'de sete yetişmeye çalışırken doğal haliyle görüntülenmişti. Küçükköse'nin fotoğrafı sosyal medyada makyajlı fotoğrafıyla yan yana getirilerek yayınlandı. O gün yorgun olduğunu açıklayan Küçükköse, bu halini paylaşan Instagram hesaplarına sitem etti: "Güzel harcamışsınız teşekkür ederim. Ama keşke sabahladığım bir set gününün ardından hiç uyumadan işlerimi halletmek zorunda olduğum zaman diliminde yorgun ve keyifsiz olduğumu da yazsaydınız."