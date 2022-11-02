Güven veren aşk gezide başlamış

12 yıllık eşi Başak Kıraç'tan boşanan oyuncu Güven Kıraç'ın gecelerde eğlendiği kız arkadaşının kimliği ortaya çıktı. Uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisinin özel bir kanalda 'Varuna Gezgin' programının sunucusu Mervenur Topugül olduğu ortaya çıktı. Kıraç'ın genç sevgilisiyle sunuculuğunu yaptığı gezi programının şehir dışı çekimlerinde yakınlaştığı öğrenildi. Hatta Topugil'in Güven Kıraç ve eski eşinin gittiği bir otelde misafir ilişkileri bölümünde çalıştığı iddia edildi.

