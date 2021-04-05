Gupse'den karı - koca gafı
Oyuncu Gupse Özay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla olay oldu.
Oyuncu Gupse Özay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla olay oldu. Oyuncu paylaşımında, Cem ve Zeynep Yıldız çiftinin parçası 'Teslim'in Youtube kanalında klibine yer vererek "Üfff bu abi-kardeş beni çıldırtacak" dedi. Ancak Özay, Yıldız'ın eşi Zeynep Yıldız'ı etiketleyeceğine kardeşi Deniz Yıldız'ı etiketleyerek abi-kardeş tagında bulundu. Hatasını fark eden Özay, ardından bir özür yazısı yayınladı.