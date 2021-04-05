  • BIST
    1437.74
  • Dolar
    8,1364
  • Euro
    9,5824
  • Altın
    451,9020
İstanbul
5 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hakları iptal edildi
Amiraller Bildirisi'nin “siyasi ayağı” göründü!
Emekli amiraller soruşturmasında 3 kritik soru
Netanyahu'dan tepki çeken poz: Ciddiyetsiz bibi
Dev enerji iş birliği: Türkiye için büyük öneme sahip!
"Karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz"
Fazıl Say'dan CHP'ye eleştiri yağmuru!
AK Parti Milletvekili Eker: “Emekli amiralin bildirisi, neresinden bakarsanız bakın kepazeliktir.”
"Bir kere de demokrasiden yana olun"
Aile Bakanı Selçuk duyurdu: Kısa çalışma ödeneği bugün hesaplarda
Almanya'dan Türkiye kararı!
ABD'yi karıştıran gerçek ortaya çıktı! 'Para bombası' patladı
Dördüncü sondaj gemisini alıyoruz
Darbe imalı bildiride ''1 numaralı isim'' bakın kim çıktı?
Darbe imalı bildiri Türkiye'yi ayağa kaldırdı
Darbe imalı bildiriye imza atan 10 eski amiral gözaltında
Meteoroloji'den son dakika uyarısı
Virüs emojileri de etkiledi
MASKELERİM YOK OLDUĞUM GİBİYİM
Yasak Elma'ya dönüş hazırlığı
İlhamı çevresindeki AŞKLAR
Aman ilişkime nazar değmesin!
Gupse'den karı - koca gafı
'Evlenirim' dedi rol arkadaşı oldu
05 Nisan 2021 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:05 Nisan 2021 Pazartesi 13:00:00

Gupse'den karı - koca gafı

ABONE OL

Oyuncu Gupse Özay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla olay oldu.

Oyuncu Gupse Özay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla olay oldu. Oyuncu paylaşımında, Cem ve Zeynep Yıldız çiftinin parçası 'Teslim'in Youtube kanalında klibine yer vererek "Üfff bu abi-kardeş beni çıldırtacak" dedi. Ancak Özay, Yıldız'ın eşi Zeynep Yıldız'ı etiketleyeceğine kardeşi Deniz Yıldız'ı etiketleyerek abi-kardeş tagında bulundu. Hatasını fark eden Özay, ardından bir özür yazısı yayınladı.

Etiketler : Gupse Özay Cem ve Zeynep Yıldız Deniz Yıldız
Yeğen sevgisi bambaşka

Yeğen sevgisi bambaşka
Tiyatronun acı kaybı

Tiyatronun acı kaybı
Baby shower yerine mevlit

Baby shower yerine mevlit
Ekranların yeni ikilisi

Ekranların yeni ikilisi
Sürprizler yolda!

Sürprizler yolda!
Eda uykuda annesi alışverişte

Eda uykuda annesi alışverişte
Diziden ‘panik atak' ayrılığı

Diziden ‘panik atak' ayrılığı
Türkülere caz yorumu

Türkülere caz yorumu
Hülya var mimikleri yok!

Hülya var mimikleri yok!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER