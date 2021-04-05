Gupse'den karı - koca gafı

Oyuncu Gupse Özay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla olay oldu. Oyuncu paylaşımında, Cem ve Zeynep Yıldız çiftinin parçası 'Teslim'in Youtube kanalında klibine yer vererek "Üfff bu abi-kardeş beni çıldırtacak" dedi. Ancak Özay, Yıldız'ın eşi Zeynep Yıldız'ı etiketleyeceğine kardeşi Deniz Yıldız'ı etiketleyerek abi-kardeş tagında bulundu. Hatasını fark eden Özay, ardından bir özür yazısı yayınladı.