Senaryo yazmadan önce kura çekiyor

Sinema ve dizi dünyasının ele alındığı yapımda oyuncu senaryo yazımındaki ritüellerinden bahsetti. Gupse Özay, "Tanıdığım bildiğim dünyaları yazıyorum. Arkadaşlarımdan, akrabalardan, komşulardan ve tanıdıklarımdan ilham alıyorum. Yazmaya başlamadan önce de genelde her zaman iki hikaye oluyor kafamda. Onları kağıda yazar, kura çekerim. Kurada hangisini seçersem onu yazmaya devam ederim. Genelde de doğru seçimler olur bunlar" dedi.