Günlük tuz alımını 1 çay kaşığı ile sınırlandırın

Türkiye'de tuz kullanımı çok yüksek oranlarda, günlük maksimum önerilen tuz kullanım miktarı 5 gram olması gerekirken Türk Hipertansiyon Derneği'nin yaptığı çalışmalarda bu oranın 18 grama kadar çıktığı gösterilmiştir. Oysa fazla tuz, hastalıklara zemin hazırlıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hatice Karagöz, "Sofra tuzu olarak adlandırdığımız madde aslında sodyum ve klor elementlerinin bileşiminden oluşur. Bizim tuz olarak kastettiğimiz aslında yiyeceklerdeki sodyum içeriğidir. Her ne kadar hayatımızın idamesi için belli miktar tuz kullanımı elzem olsa da tuzun fazla kullanımı da bazı hastalıklara zemin hazırlamaktadır" dedi. Tuzun Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen miktarının günlük yaklaşık 5 gram olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Karagöz, "Bu 1 çay kaşığına tekabül eder. Bizim burada kastettiğimiz sağlıklı erişkin bireylerdeki kullanım miktarıdır. Çocuklarda, kalp, böbrek ya da tiroid hastalığı gibi özellikli gruplarda bu oranlar daha da azaltılabilir" diye konuştu.

