Güneş'in ‘Mutluluk' cesareti!

'Yaramaz' adlı teklisiyle dijital müzik listelerinde yerini alan Burcu Güneş, açıklamalarda bulundu. Pandemi nedeniyle 1,5 yıldır sevenleriyle ayrı kalan şarkıcı, "Müziğin içinde bile olsa mutluluk vermek bu devirde büyük cesaret" dedi. Popçunun cıvıl cıvıl kız çocuğunun dışa vurumu olarak nitelendirilen şarkısının klibinin yönetmen koltuğunda İdil Dizdar ve Sayid Dağdeviren oturuyor.