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25 Mart 2022 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:25 Mart 2022 Cuma 12:00:00

Gündemde ayrılık yok

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Oscar ödüllü Fransız yazar Florian Zeller'ın yazdığı 'Anne' oyunuyla tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Sevda Erginci, Bebek'te objektiflere yansıdı.

Oscar ödüllü Fransız yazar Florian Zeller'ın yazdığı 'Anne' oyunuyla tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Sevda Erginci, Bebek'te objektiflere yansıdı. Oyuncu, bir mekânda arkadaşlarıyla buluştu. Keyifli geçen gece sonu Erginci, kendisini aldattığı iddia edilen sevgilisi Yılmaz Kunt ile tekrar barışması hakkında konuştu. Erginci, "Ayrılık sosyal medyada yansıtıldığı gibi değildi. Çok özel bir mesele olduğu için fazla konuşmak istemiyorum. Şu an için her şey yolunda çok mutluyuz" dedi.

Etiketler : Gündemde ayrılık yok Florian Zeller Sevda Erginci
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