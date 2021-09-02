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02 Eylül 2021 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:02 Eylül 2021 Perşembe 13:30:00

Günde 50 kez evlenme teklifi alıyor

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Manken Özge Ulusoy, hayranlarından çok sayıda evlilik teklifi aldığını açıkladı.

Manken Özge Ulusoy, hayranlarından çok sayıda evlilik teklifi aldığını açıkladı. Uzun zamandır Faruk Çolakoğlu ile berberlik yaşayan Ulusoy, ''Günde 50 evlenme teklifi aldığım doğru ama bunların hiç birini ciddiye almıyorum. Hepsi tatlı birer şaka" dedi. Ulusoy, estetik operasyonlarıyla ilgili soruya da "Sadece burnumda estetiğim var. Botoks ve dudak dolgusu da yaptırıyorum. Onun haricinde sanıldığı gibi estetiğim yok" yanıtını verdi.

Etiketler : Manken Özge Ulusoy evlilik teklifi Faruk Çolakoğlu
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