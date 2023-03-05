Gün birlik olma günü

Komedyenler Mesut Süre, Anlatanadam ve Fazlı Polat'ın sahnelediği Meksika Açmazı, depremzedeler için özel bir gösteri düzenledi. Depremzedelerin yaralarını sarmak için, BKM Mutfak organizasyonuyla düzenlenen gösterinin tüm gelirleri afetten etkilenen vatandaşlar için bağışlandı. Gösteri öncesi Mesut Süre, "Gün birlik olma günüdür. Biz de herkes gibi elimizden geldiğince yaraları sarmak için harekete geçtik" dedi.