Gülünce filmden oldu

Barış Akarsu'nun ölümüne dair sorulara verdiği yanıt nedeniyle tepki toplayan oyuncu Aslı Bekiroğlu, sanatçının biyografisinin anlatılacağı projeden ayrılma kararı aldı.

2007 yılında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatının anlatıldığı filmin kadrosunda yer alan oyuncu Aslı Bekiroğlu projeden çekildi. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir davette şarkıcının ölümüyle ilgili söyledikleri sözlerle büyük tepki topladı. Filmde Akarsu'nun kız arkadaşını oynayacak olan oyuncu, bir habercinin "Barış Bey'in trajik ölümüyle ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı. Soruya gülerek cevap veren oyuncu, "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun ne denir" demişti.. Bu sözleriyle tepki çeken oyuncu, Instagram hesabından yayımladığı bir metinle özür diledi ve projeden çekildiğini duyurdu. Bekiroğlu, "Proje hakkında konuşma iznim olmadığı için spoiler verme korkusuyla o an filmle ilgili soruları gülümseyerek geçiştirmeye çalışırken ortaya çıkan acemi çabam, sanatçının ve kız arkadaşının sevenleri tarafında yanlış anlaşıldı ve üzüntüyle karşılandı. İsteyeceğim en son şey böyle algılanmaktı. Filmin zarar görmemesi ve sanatçının sevenlerinin daha fazla üzülmemesi için projeden çekiliyorum" açıklamasını yaptı.