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23 Haziran 2023 Cuma 14:51:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 14:51:00

Gülsüm Ali: Artık burada yabancı değilim

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Bulgaristan Rusçuk doğumlu oyuncu Gülsüm Ali, hikayesinin İstanbul'a gelmesiyle başladığını söyledi.

TRT'nin 'Al Sancak' dizisinde yer alan Bulgaristan Rusçuk doğumlu oyuncu Gülsüm Ali, hikayesinin İstanbul'a gelmesiyle başladığını söyledi. "İstanbul benim için bir macera'' diyen Ali, sözlerine şöyle devam etti: ''Tolstoy'un dediği gibi "Tüm muhteşem hikâyeler iki şekilde başlar: Ya bir insan bir yolculuğa çıkar, ya da şehre bir yabancı gelir." Ben bu sözdeki yabancı oluyorum. Türkiye'ye yani anavatanıma döndüğüm zaman her şey kökten değişti benim için. Özel hayatım, davranışlarım, alıştıklarım, karakterim, yediklerim bile. Ama artık bir yabancı değilim, artık buraya ait olduğumu hissediyorum."

Etiketler : al sancak bulgaristan gülsüm ali oyuncu
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