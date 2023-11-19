Kendisinden 40 yaş büyük şovmen Mehmet Ali Erbil'le evliliğin eşiğinden dönen Gülseren Ceylan biten ilişkisinin ardından sessizliğini bozdu. 2. Sayfa'ya konuşan Ceylan, "Ciddi ilişki yaşanacak bir insan değilmiş. Ben de bunu fark ettiğim için evden ayrıldım. Mehmet Ali, çok başına buyruk bir insan ben öyle biri değilim" dedi. Şovmenle arkadaş kaldıklarını belirten Ceylan, "Hala yazıyor, arıyor beni. Hala 'Bir şeye ihtiyacın var mı?' diye soruyor. Elini üzerimden çekmedi. Ama ben kesinlikle hiçbir şey istemiyorum. Artık Mehmet Ali ile görülmek ve konuşmak istemiyorum. Arkadaş kaldık, düşman değiliz. Ama ilişkimiz tamamen bitti" dedi.