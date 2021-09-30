Gülse'nin ‘Barbie'si sergide

Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen antik çağ döneminden günümüze gelen oyuncak bebeklerin sergilendiği sergide senarist ve oyuncu Gülse Birsel de yer aldı. Barbie markasının dünyadaki en güçlü ve ilham verenlerin tasarlandığı koleksiyonda yer alan üç Türk kadınından biri olan Birsel'in bebeği de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

