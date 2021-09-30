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30 Eylül 2021 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:30 Eylül 2021 Perşembe 19:00:00

Gülse'nin ‘Barbie'si sergide

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Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen antik çağ döneminden günümüze gelen oyuncak bebeklerin sergilendiği sergide senarist ve oyuncu Gülse Birsel de yer aldı.

Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen antik çağ döneminden günümüze gelen oyuncak bebeklerin sergilendiği sergide senarist ve oyuncu Gülse Birsel de yer aldı. Barbie markasının dünyadaki en güçlü ve ilham verenlerin tasarlandığı koleksiyonda yer alan üç Türk kadınından biri olan Birsel'in bebeği de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Etiketler : Gülse Rahmi Koç Müzesi antik çağ dönemi Gülse Birsel Barbie markası
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