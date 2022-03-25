Gülşen'i konuşmak yasak

Popçu Gülşen, 'Söylemezsem Olmaz' adlı programında kendisini hedef göstererek hakaret ettikleri iddiasıyla sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkkında korunma talebinde bulundu. İstanbul Aile Mahkmesi'ne başvuran popçu, sunucular hakkında hakkında 1 ay konuşmama kararı aldırdı. Mahkeme, Serengil, Bali ve Arto'nun tedbir kararına aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar 'zorlama hapsi' uygulanacağını da kararında açıkladı.

Neslihan KESKİN