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01 Ocak 2023 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:01 Ocak 2023 Pazar 16:00:00

Gülse Birsel: Oyuncu değil yazar problemi var

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Televizyonun ardından dijitalde de başarılı işlere imza atan senarist Gülse Birsel, sektörde oyuncu değil yazar sorunu olduğunu söyleyerek, "Dizi süreleri uzun, dijitalden dışarıya çıkmam" dedi.

'Yılbaşı Gecesi' filmiyle dijitalde sevenleriyle buluşan senarist Gülse Birsel, televizyonda katıldığı 'Bire Bir' programında oyunculuk sektörüne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'de oyuncu konusunda hiçbir sıkıntı olmadığını belirten Birsel, asıl sorunun yazarlık olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Hayata hiç vakit kalmıyor. Ama böyle başlamadı. 'Avrupa Yakası'na 43-44 dakika ile başladım. En son 'Yalan Dünya'yı 135 dakika çektik. Kanal 20 dakika daha istedi ve galiba televizyon dizilerinin sonuna geliyorum derken dijital geldi. Format değişene kadar dijitalden dışarı çıkmayacak gibi görünüyorum."

Etiketler : gülse birsel yılbaşı gecesi film oyuncu
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