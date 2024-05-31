Gülşah'a son görev

Gülşah Çomoğlu'na son görev
Kanser nedeniyle hayata veda eden oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.
Kanser nedeniyle 38 yaşında hayata veda eden oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Gülşah Çomoğlu'nun cenaze namazı, Üsküdar Altunizade'de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılındı.
Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, taziyeleri kabul etti. Oyuncunun cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.