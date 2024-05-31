Gülşah'a son görev

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31 Mayıs 2024 Cuma 06:55:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2024 Cuma 06:55:00

Gülşah Çomoğlu'na son görev

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Kanser nedeniyle hayata veda eden oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Kanser nedeniyle 38 yaşında hayata veda eden oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Gülşah Çomoğlu'nun cenaze namazı, Üsküdar Altunizade'de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılındı.

Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, taziyeleri kabul etti. Oyuncunun cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Etiketler : oyuncu gülşah çomoğlu kanser cenaze
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