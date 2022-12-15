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15 Aralık 2022 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 13:00:00

Güllü: 5 yıl sonra Aleyna olmaz

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Güllü, Aleyna Tilki'yi hedef aldı.

Şarkıcı Güllü, genç popçu Aleyna Tilki'yi hedef aldı. Güllü, 2. Sayfa programında Tilki'yi yerden yere vurdu. Tilki'nin balon bir sanatçı olduğunu söyleyen Güllü, "Aleyna Tilki denildiği zaman tüylerim dikiliyor. Onu sanat, yapı, kişilik ve arabesk okuyamadığı için sevmiyorum. 5 sene sonra Aleyna Tilki diye biri yok. Bu gençleri öyle bir pohpohluyorlar ki... 'Sen dünya starısın' diyorlar da bir ses ve duruş diye gerçek var. Bir saygı olmalı ama ben Aleyna'da o saygıyı göremedim" dedi.

Etiketler : şarkıcı güllü aleyna tilki
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