Vefat eden eşine duygusal paylaşım

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02 Ekim 2021 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 16:30:00

Gülenay Kalkan'dan vefat eden eşi Tarık Ünlüoğlu için duygusal paylaşım: Yüreğimdeki ateş sönmüyor

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Gülenay Kalkan, kanserden hayatını kaybeden eşi Tarık Ünlüoğlu'nu ölüm yıldönümünde gözyaşıyla andı.

Oyuncu Gülenay Kalkan sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunarak, "Öteki aleme geçişinin 2. yılı... Yüreğimde sönmeyen ateşin, gözümün gördüğü her yerde, her şeyde sen varsın, canım sevgilim buluşuncaya kadar" notunu düştü.

Etiketler : gülenay kalkan tarık ünlüoğlu oyuncu duygusal paylaşım magazin haberleri
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