Vefat eden eşine duygusal paylaşım

Gülenay Kalkan'dan vefat eden eşi Tarık Ünlüoğlu için duygusal paylaşım: Yüreğimdeki ateş sönmüyor

Oyuncu Gülenay Kalkan sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunarak, "Öteki aleme geçişinin 2. yılı... Yüreğimde sönmeyen ateşin, gözümün gördüğü her yerde, her şeyde sen varsın, canım sevgilim buluşuncaya kadar" notunu düştü.