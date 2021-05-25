25 Mayıs 2021 Salı 15:30:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2021 Salı 15:30:00
Güldüren haber
25 Haziran'da basketbolcu Cedi Osman ile nişanlanacakları konuşulan Ebru Şahin, çıkan haberler sonrası sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu.
25 Haziran'da basketbolcu Cedi Osman ile nişanlanacakları konuşulan Ebru Şahin, çıkan haberler sonrası sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu. Oyuncu, 'Fakat iyi güldük' mesajını yazınca takipçileri evlilik haberlerinin doğru olmadığını düşündü.