Güldür Güldür'ün sevilen isminden üzücü haber

Güldür Güldür Show'un ünlü oyuncusu Rüştü Onur Atilla sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gündem oldu. 2 çocuğu olan oyuncu Atilla, Sinem Ayyıldız ile 2014 yılında dünyaevine girmişti.

"EVLİLİĞİMİZ SONLANMIŞTIR"

Sosyal medya paylaşımı ile çok konuşulan Atilla, 10 yıllık eşinden boşandığını duyurdu. Konuyla alakalı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Atilla, "2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ SEVGİ İLE BÜYÜYECEK"

Paylaşımının devamında ise "Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgi ile büyümeleri tek dileğim. Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum." İfadelerine yer verdi.