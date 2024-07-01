Aşklarını ilan etmişlerdi... Ünlü çiftten peş peşe açıklamalar

Güldür Güldür Show'un yıldızı Rüştü Onur Atilla magazin gündeminde dikkat çekmeye devam ediyor. Verdiği kilolarla imaj tazeleyen Güldür Güldür Show'un İbrahim'i Onur Atilla şimdiler de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.



Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında Sinem Ayyıldız ile dünyaevine girmiş, bu evlilikten iki çocuğu olmuştu. Rüştü Onur Atilla, yakın zamanda 10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız ile yollarını ayırmıştı.

Boşanması ile adından söz ettiren Rüştü Onur Atilla, 20 gün sonra yeni sevgilisi Nez ile yaşadığı aşkla magazine damga vurdu.

Rüştü Onur Atilla yeni sevgilisi şarkıcı Nez ile olan birlikteliğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Boşanmasından günler sonra gelen bu paylaşım magazine bomba gibi düştü.

RÜŞTÜ ONUR ATİLLA'DAN NEZ İLE İLK KARE



Rüştü Onur Atilla, şarkıcı Nez ile sarmaş dolaş fotoğraflarını paylaştı.

Nez de Rüştü Onur Atilla'nın fotoğrafını "İyi ki" notuyla paylaştı.

Atilla, yeni ilişkisine gelen yorumlar üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu, "Evlilikler başlar biter. İlişkiler başlar biter. Bu hayattır. Hayatlara bilmeden, düşünmeden, sormadan müdahale etmek, yorumlar getirmek, sebep sonuç üretmek... Ne iki çocuğumuzun kıymetli annesi ne de kariyerlerini yıllarca döktükleri alın teriyle, yoğun emekle bir yere getirebilmiş ve kız arkadaşım bu hak ediyor. Böyle bir sebeple gündem oyalamak umarım bir daha yaşamayacağım bir tecrübe olur. Sosyal medyada bir gücüm varsa kime ne faydam olacaksa onun için kullanmak isterim. Mesleğimi, neşemi paylaşmak, yanlış gördüğüme ses çıkarmak isterim o kadar" dedi.

NEZ'DEN 'RÜŞTÜ ONUR ATİLLA' AÇIKLAMASI



Sosyal medyada 'yuva yıkan' kişi olarak yorumlanan şarkıcı Nez, Rüştü Onur Atilla ile olan birlikteliği hakkında açıklamada bulundu.

Şarkıcı Nez, "Onur Bey kısa süre önce evliliğini bitirmiş, aylar önce evleri ayırmışlar, bunu ben bile bilmiyordum açıkçası. Televizyondan gördüğüm bir arkadaş olarak şimdi çok yeni bir ilişkimiz başladı. Biz resmi olarak boşandıktan çok sonra bir araya geldik. Kimsenin yuvasını bozmadım benim içim çok rahat" ifadelerini kullandı.