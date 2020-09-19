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19 Eylül 2020 Cumartesi 08:43:00 - Güncelleme:19 Eylül 2020 Cumartesi 08:43:00

Güldür Güldür Show yeni sezon ekibinde kimler var? Naime olacak mı?

Kaynak: Akşam

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Sevilen eğlence programlarından biri olan Güldür Güldür Show, yeniden bir araya geldi. Afiş için tekrar buluşan isimler arasında geçen sezon ayrılık sinyali veren isimlerin olmaması dikkatlerden kaçmadı. İşte yeni sezonda olacak isimler

Show TV'nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show'un tüm ekibi, yeni sezon afişi için bir araya geldi. Programdan ayrılıklar olduğu geçtiğimiz sezon sonunda ortaya çıkmıştı. Özellikle Çağlar Çorumlu'nun gidişi hiç beklenmiyordu ama üç oyuncunun daha ayrıldığı yeni sezon afişinin hazırlanması ile belli oldu.

Güldür Güldür Show’un yeni sezon ekibi belli oldu. Güldür Güldür Show’un yeni sezon afişinin ortaya çıkması ile birlikte kimin gidip, kimin geldiği belli oldu. Sinan Çalışkanoğlu, Evrim Akın ve Emre Altuğ, yeni sezonda Güldür Güldür ekibinde olmayacaklar. Çağlar Çorumlu, Kanal D’de bir diziye başlıyor.

Bu isimler dışında ekipten başka bir ayrılık yok ama yeni gelen isimler var. Bu isimlerden birisi Dağhan Külegeç. Kavak Yelleri dizisiyle tanınan oyuncu, uzun süredir ekranlarda görünmüyordu.

Bir diğer isim ise Murat Akkoyunlu. Bu iki ismin de olduğu afişte Doğa Rutkay, Ali Sunal, Onur Buldu, Onur Atilla, Meltem Kızılkaya, Açelya Topaloğlu, Uğur Bilgin, İrem Kahyaoğlu, Ecem Erkek, Aylin Kontente, Alper Kul, Mahir İpek gibi isimler yeni sezonda da ekipte.

Yapımcılığını BKM’in üstlendiği, ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show’un çekimleri de başladı. 

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