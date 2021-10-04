Güldür Güldür bir basamaktı

'Güldür Güldür Show'dan ayrılan Ecem Erkek, iki yeni projesini duyurdu. Farklı işlerde yer almak için ekipten ayrıldığını duyuran Erkek, yapımcılarda üst üste teklifler aldığını söyledi. 'Dayı' şova katılan Erkek, aynı anda 12 teklif birden aldığını belirterek "Çok sevdiğim arkadaşlarımla yapacağım bir komedi işimiz var. Bir de inşallah bir dizimiz olacak" dedi. Güldür Güldür Show komedyenler için bir basamak mı sorusunu Erkek, "Benim müthiş eğlendiğim bir yerdi. Çok güzel kapılar açtı, çok güzel arkadaşlarım oldu. Evet, güzel bir basamaktı" şeklinde yanıtladı.