Gülden'in birtanecik'i

Şarkıcı Gülden yeni bir aşka yelken açtı. Ercan Mutlu'dan boşandıktan sonra kalbini uzun süre aşka kapatan şarkıcı, aradığı mutluluğu buldu. Gülden, sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan karelerini paylaşarak ilişkisini gözler önüne serdi. Sevgilisi İzzet Başlak'ın doğum gününü duygusal sözlerle kutlayan şarkıcı, gönderisinin altına, "Kısacık yaşama nasıl sığdırayım bu güzel sevgiyi bilmiyorum, birtanecik ömrüm var keşke birtanecik daha olsaydı dedim İzzet" notunu düştü.