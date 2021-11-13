vinçte asılı kaldı

Sözü ve müziği Genco Ecer'e ait olan 'Birbirimize İyi Gelmiyoruz' şarkısının düzenlemesini Bülent Aris ve Paix'e üstlenirken, klibin yönetmen koltuğunda Ahmet Can Tekin oturdu. Şarkıcı Gülçin Ergül, klibindeki uçma sahnesi için getirilen vinç ve özel ekipmanlar sayesinde yarım saat havada asılı kaldı.