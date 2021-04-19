Gülben ile Safiye Erşan Kuneri'de

Cem Yılmaz'ın 'Gora' filminde canlandırdığı karakterlerden Erşan Kuneri'nin hikayesi, dijital dizi olarak seyirciyle buluşacak. Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu da şekillenmeye başladı. Yılmaz, 'Masumlar Apartmanı' dizisindeki performanslarıyla son dönemin konuşulan oyunculuklarına imza atan Ezgi Mola ile Merve Dizdar'a teklif götürdü. Gelen teklifi kabul eden ikili, haziran ayında sete çıkacak. İlk defa dizi yapacak olan Cem Yılmaz filmi için, "Eğer ilk sezon tutarsa neden bir sekiz bölüm daha yapmayalım. İçinde sürpriz formatlar da barındıran bir komedi şovu olacak" demişti.

