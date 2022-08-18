Şarkıcı Gülben Ergen bugün Kuruçeşme'de vereceği konseri için kendini kampa soktu. 3 oğluyla Bodrum'da tatil yapan şarkıcı, sahnesi öncesinde form tuttu. Akşam saat 7'den sonra sadece sıvı beslenen Ergen, yeni düzeninde kahvaltıyı kaldırıp iki öğün yemek yiyerek kilo verdi. Şarkıcı, akşam yediğinin üzerine 14 saat açlık ekleyerek ertesi gün ilk öğününü tüketti ve hayvansal tüm gıdalardan uzak durdu.