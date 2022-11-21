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"Ayağım uğurludur"
21 Kasım 2022 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:21 Kasım 2022 Pazartesi 11:30:00

Gülben Ergen: Ayağım uğurludur

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Müzikseverlerle buluşan Gülben Ergen, sahne öncesi kameraların karşısına geçerek "Açılışlarda istiyor olabilirler. Belki de ayağım uğurludur." dedi.

Gülben Ergen, Gazino Bahçeşehir'de sahne aldı. 'Bay Doğru' ile sahnedeki performansına başlayan Ergen, sahne öncesi kameraların karşısına geçti. Bu dönem açılışlarda konser verdiğini söyleyen şarkıcı Ergen, "Açılışlarda istiyor olabilirler. Belki de ayağım uğurludur. Yeni mekanlar kazandırmak çok güzel bir durum. Ben sanatçı arkadaşlarım yıllardır birçok mekanı ayakta tutmak için çok çaba sarf ettik" dedi.

Etiketler : gülben ergen şarkıcı magazin
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