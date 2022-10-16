Gül suyuyla güzelleşiyor

En son ekranlara veda eden 'Adını Sen Koy' dizisinde yer alan oyuncu Tuğba Tutuğ, güzellik sırrını açıkladı. Womenstyle dergisi için objektif karşısına geçen oyuncu, "Hakiki gül suyunu her banyodan sonra cildime kullanıyorum. Makyaj öncesi temizleyip, maskeler yapıyorum ardından sette nemlendirici sürüp üstüne makyaj yapıyorum. Makyaj çıkartmak için ise genellikle çay ağacı özlü yıkama jelleri tercih ediyorum. Haftada en az 3 kere peeling yapıp, besleyici yağlar ile masaj yapıyorum" dedi.