‘Gül Masalı'na ani final

Başrollerini Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca ve Sarp Can Köroğlu'nun paylaştığı 'Gül Masalı' dizisi için ani final kararı alındı. Yapımını Pastel Film'in üstlendiği proje reytinge yenik düştü. Yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk'ün oturduğu, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu ve Alper Çağlayan'ın kaleme aldığı dizi 17. bölümde ekrana veda edecek.

