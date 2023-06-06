Gül elçisi oldu

Şarkıcı Merve Özbey, Isparta'da Uluslararası Gül Festivali'nin kapanışını yaptı. Özbey, dünden bugüne kadar olan şarkılarını yaklaşık 50 bin kişilik koro halinde seslendirdi. Özbey, sahne şovları, performansı ve repertuvarıyla dikkat çekti. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Özbey, konserini alkışlar eşliğinde sonlandırdı. Bu yılın gül elçisi ilan edilen Özbey'e, yapımı tam 40 saatte tamamlanan gülden yelek hediye edildi.