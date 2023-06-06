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Gül elçisi oldu
06 Haziran 2023 Salı 10:13:00 - Güncelleme:06 Haziran 2023 Salı 10:13:00

Gül elçisi oldu

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Şarkıcı Merve Özbey, Isparta'da Uluslararası Gül Festivali'nin kapanışını yaptı.

Şarkıcı Merve Özbey, Isparta'da Uluslararası Gül Festivali'nin kapanışını yaptı. Özbey, dünden bugüne kadar olan şarkılarını yaklaşık 50 bin kişilik koro halinde seslendirdi. Özbey, sahne şovları, performansı ve repertuvarıyla dikkat çekti. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Özbey, konserini alkışlar eşliğinde sonlandırdı. Bu yılın gül elçisi ilan edilen Özbey'e, yapımı tam 40 saatte tamamlanan gülden yelek hediye edildi.

Etiketler : Gül elçisi oldu Şarkıcı Merve Özbey Isparta Uluslararası Gül Festivali
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