‘Gül' dövmesi Başak için mi?

Başak Dizer ile evli olan Kıvanç Tatlıtuğ'un elinin üzerine yaptırdığı gül dövmesinin sırrı çözüldü. Geçmiş yıllarda yaptırdığı, 'Beni sadece Allah yargılayabilir' ve renkli ejderha dövmesiyle dikkat çeken Tatlıtuğ, son olarak oğlu Kurt Efe'nin dövmesini ve bir de gül dövmesi yaptırmıştı. Gül dövmesi için 'Bir anlamı var, anlamı bende kalsın' diyen Tatlıtuğ, eşinin çiçek çeşitleri arasında en çok gülü sevdiği için eline kazıttığı öğrenildi.

