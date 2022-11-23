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23 Kasım 2022 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 13:30:00

‘Gül' dövmesi Başak için mi?

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Kıvanç Tatlıtuğ'un elinin üzerine yaptırdığı yeni dövmesinin sırrı çözüldü.

Başak Dizer ile evli olan Kıvanç Tatlıtuğ'un elinin üzerine yaptırdığı gül dövmesinin sırrı çözüldü. Geçmiş yıllarda yaptırdığı, 'Beni sadece Allah yargılayabilir' ve renkli ejderha dövmesiyle dikkat çeken Tatlıtuğ, son olarak oğlu Kurt Efe'nin dövmesini ve bir de gül dövmesi yaptırmıştı. Gül dövmesi için 'Bir anlamı var, anlamı bende kalsın' diyen Tatlıtuğ, eşinin çiçek çeşitleri arasında en çok gülü sevdiği için eline kazıttığı öğrenildi.

Etiketler : başak dizer kıvanç tatlıtuğ kurt efe dövme
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