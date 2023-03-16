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16 Mart 2023 Perşembe 17:44:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 17:44:00

Güçlü kadın rollerini seviyor

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Özgü Kaya, 'Üç Kız Kardeş' dizisindeki oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.

Genç oyuncu Özgü Kaya, 'Üç Kız Kardeş' dizisindeki oyunculuğuyla adından söz ettiriyor. Yapımda Türkan karakterini canlandıran Kaya, ''Sıfırdan başlayan güçlü kadın hikayesi beni inanılmaz motive ediyor. İzleyicimiz başından beri Türkan ve Somer'in arasındaki bağa inandı, kavuşmasını ve mutlu olmasını istedi. Aldığım tepkiler ise Türkan'ın affetmemesi, bunları hak etmediği, affedecekse de bunun kolay olmaması yönünde'' dedi.

Etiketler : oyuncu özgü kaya üç kız kardeş

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