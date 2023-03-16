Güçlü kadın rollerini seviyor

Genç oyuncu Özgü Kaya, 'Üç Kız Kardeş' dizisindeki oyunculuğuyla adından söz ettiriyor. Yapımda Türkan karakterini canlandıran Kaya, ''Sıfırdan başlayan güçlü kadın hikayesi beni inanılmaz motive ediyor. İzleyicimiz başından beri Türkan ve Somer'in arasındaki bağa inandı, kavuşmasını ve mutlu olmasını istedi. Aldığım tepkiler ise Türkan'ın affetmemesi, bunları hak etmediği, affedecekse de bunun kolay olmaması yönünde'' dedi.

