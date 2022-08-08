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08 Ağustos 2022 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2022 Pazartesi 18:30:00

Gözyaşları Kuki için

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Oyuncu Ezgi Mola zor günlerinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Oyuncu Ezgi Mola zor günlerinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı. Oyuncu, önceki gün Levent'te görüntülendi. Bir veterinerin önünde park ettiği aracında yemek yiyen Mola, "Kuki ameliyat oldu. Yanında yemek yediğimde heyecanlanıyor. O yüzden araçta yedim" dedi. Köpeğinden bahsederken duygusal anlar yaşayan oyuncu, "Midesine hortum bağlandı. Artık oradan beslenecek. İyi olacak inşallah" diye konuştu.


Etiketler : Gözyaşları Kuki için Oyuncu Ezgi Mola Levent
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