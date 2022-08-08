Gözyaşları Kuki için

Oyuncu Ezgi Mola zor günlerinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı. Oyuncu, önceki gün Levent'te görüntülendi. Bir veterinerin önünde park ettiği aracında yemek yiyen Mola, "Kuki ameliyat oldu. Yanında yemek yediğimde heyecanlanıyor. O yüzden araçta yedim" dedi. Köpeğinden bahsederken duygusal anlar yaşayan oyuncu, "Midesine hortum bağlandı. Artık oradan beslenecek. İyi olacak inşallah" diye konuştu.





