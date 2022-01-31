Gözyaşları içinde Barış itirafı

Survivor All Star'da yarışan Nisa Bölükbaşı, eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'yla biten ilişkisini gözyaşları içerisinde anlattı: "Telefonlarımı karıştırıyordu. Hayatımın en kötü bir senesini geçirdim."

'Survivor All Star'da yarışan Nisa Bölükbaşı, yarışmanın yeni bölümünde özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu. Geçen yıl yarışmada yer aldığı Barış Murat Yağcı ile kısa surely aşk yaşayan Nisa, gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlattı. Söz konusu ilişkisini "Hayatının en kötü 1 yılı" olarak tanımlayan Nisa, "Benim 1 senedir bu konuyla ilgili neler çektiğimi kimse bilemez. Hayatımın en kötü 1 senesini geçirdim onun yüzünden. Çünkü telefonlarımı falan da karıştırıyordu, şifremi değiştirip yine karıştırıyordu. Annemle konuşmalarım Çekçe, onları bile tercüme ettirip bakıyordu ne diyorum diye" dedi. Nisa'nın şimdilerde yarışmada yer alan Ogeday Girişken ile beraber olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Survivor'da Evrim Keklik, Barış Murat Yağcı'yla ilgili yorumlarını dile getirirken Ogeday ve Nisa'nın sevgili olduğunu ağzından kaçırmıştı.