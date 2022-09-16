Gözde çift ilk kez ortak projede

Başrollerini Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ve Tuba Ünsal'ın paylaşacağı 'Gecenin Ucunda' dizisinin kadrosu tamamlandı. Yapımcılığını TMC Film'in ve Neslihan Atagül'ün üstlendiği projenin oyuncuları kamera karşısına geçti. Yapımda, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, ilk kez ortak bir projede buluştu. Yapımda, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesi anlatılıyor.

