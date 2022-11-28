Gözaltı bandıyla güzelleşiyor

Başrolünü Burak Deniz'le paylaştığı dijitalde yayınlanacak olan 'Şahmaran' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkacak olan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın güzelleşmek için yaptığı çözüm ortaya çıktı. Oyuncunun estetik operasyon yaptırmadan gözaltını ve elmacık kemiklerini ön plana çıkarmak için meslektaşı Büşra Pekin'in kullandığı özel bantlar kullandığı öğrenildi. Oyuncu, sosyal medya hesabındaki son fotoğrafındaki yüzündeki değişim değişim dikkat çekti.