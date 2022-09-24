Gösterişli buluşma

The Luxury Network Awards, Moskova, Beyrut, Dubai ve Doha'dan sonra bu yıl İstanbul'da düzenlenecek. Lüks markaları İstanbullularla buluşturacak olan organizasyonun basın toplantısı Beşiktaş'taki Shang-ri La Bosphorus Hotel'de düzenlendi. The Luxury Network Türkiye CEO'su Erdem Akçıl, küresel düzeydeki lüks markaları ve Türkiye'nin köklü firmalarını İstanbul'da bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. 30 Eylül'de tertiplenecek olan organizasyonda gecenin sunuculuğunu Özge Ulusoy yapacak. Geceye ünlü sanatçılar Andy Madadian ve Shani Rigsbee şarkılarıyla, Carol Samaha da performanslarıyla renk katacak.