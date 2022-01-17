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Gösterinin geliri genç müzisyenlere
17 Ocak 2022 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 14:30:00

Gösterinin geliri genç müzisyenlere

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Sabahattin Ali'nin aşkları, heyecanları, hüzünleri ve hasretlerini sahnelediği 'Aldırma Gönül Müzikali'yle ilgi gören Ferhat Göçer, Kültürel Dönüşüm Derneği'yle işbirliği yaptı.

Sabahattin Ali'nin aşkları, heyecanları, hüzünleri ve hasretlerini sahnelediği 'Aldırma Gönül Müzikali'yle ilgi gören Ferhat Göçer, Kültürel Dönüşüm Derneği'yle işbirliği yaptı. Göçer, 24 Şubat'taki gösteriminin gelirini Sabahattin Ali'nin müzisyen Kızı Filiz Ali'nin Ayvalık'ta açtığı konservatuarda eğitim gören gençlerin yararlanması için konservatuara bağışlayacak.

Etiketler : Gösterinin geliri genç müzisyenlere Sabahattin Ali Aldırma Gönül Müzikali
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