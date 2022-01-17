Gösterinin geliri genç müzisyenlere

Sabahattin Ali'nin aşkları, heyecanları, hüzünleri ve hasretlerini sahnelediği 'Aldırma Gönül Müzikali'yle ilgi gören Ferhat Göçer, Kültürel Dönüşüm Derneği'yle işbirliği yaptı. Göçer, 24 Şubat'taki gösteriminin gelirini Sabahattin Ali'nin müzisyen Kızı Filiz Ali'nin Ayvalık'ta açtığı konservatuarda eğitim gören gençlerin yararlanması için konservatuara bağışlayacak.

