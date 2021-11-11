Görümce Aslıhan

'Masumlar Apartmanı' dizisine Ceylan rolüyle giriş yapan Aslıhan Gürbüz, Bursa'da kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz'ü evlendirdi. Düğünde maske ve mesafe kurallarına riayet eden ünlü oyuncu, kardeşi ve gelin ile çiftetelli oynadı. Oyuncu, geline altın takarak mutluluklar diledi. Gürbüz'ün kardeşi ile benzerliği ise dikkat çekti. Düğünden fotoğrafları Instagram hesabında paylaşan oyuncu, gönderisinin altına "Görümceyim ben" notunu düştü.